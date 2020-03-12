Птахи повернулися на Дніпропетровщину на місяць раніше запланованого терміну

Надприродно спекотна погода наприкінці зими та на початку березня призвела до природної аномалії у Дніпрі

На Дніпропетровщину значно раніше звичайного терміну повернулись журавлі з вирію. Змінився природний цикл міграції птахів внаслідок температурних рекордів, якими рясніє перша половина березня в Україні. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомляє Андрій Руденко, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Крик журавлиний чути наді мною...в Нікополь і Україну прийшла весна! Хочу щоб і в серця українців теж прийшла весна, яка виражалася б в їх помислах, справах і відносинах один до одного!», – написав мешканець Нікополя в мережі під відео.

Орієнтовно в ключі знаходилося більше двохсот птахів, які повернулися на місяць раніше.

У мережі відреагували на відео.

«Згадалося пісня...», «Юра, пролітали прямо наді мною...аж серце почастішало биття. Теж, до речі, згадав пісню про журавлів», «Хороша прикмета бачити клин журавлів....! ВЕСНА!», – написали користувачі.

Крик журавлиный слышен надо мной...в Никополь и Украину пришла весна! Хочу чтобы и в сердца украинцев тоже пришла весна, которая выражалась бы в их помыслах, делах и отношениях один к одному! Gepostet von Андрій Руденко am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, що надзвичайно тепла зима призвела до того, що багато тварин не лягли в сплячку. Наукові співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника відзначили надзвичайну аномалію у зв'язку з дуже теплою зимою.

"Зима 2019-2020 років виявилася настільки теплою, що такі зимоспячие звірі, як борсук і єнотовидний собака, так і не заснули і вільно розгулюють по території заповідника", - йдеться в повідомленні.

Також ми писали, що в Дніпрі різко зміниться погода з 11 березня. Так, 11 березня, весняне тепло почне йти і очікується дощ. Похмура погода стане провісників рясних дощів, який накриють Дніпро з середини місяця.

Схожий прогноз опублікований і на сайті GISMETEO. Згідно з попередніми показниками, вже з 24 березня і до кінця місяців почнуться рясні дощі.

Нагадаємо, що березень скасовується: аномальна погода знову накриє Україну, весна злетіла з котушок.

Як повідомляла Politeka, аномальна температура в Києві вразила метеорологів: такого не було десятки років.

Також Politeka писала, що страшенна буря обрушилася на країну, багато жертв: "вдома розривало в друзки", страшні кадри.