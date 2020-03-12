У Дніпропетровській області зник 43-річний житель села Орлівщина
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі головного управління Нацполиции в Дніпропетровській області.
Відомо, що Сергій Грудненко зник 3 березня. За версією правоохоронців, чоловік може перебувати в Дніпрі. На вигляд йому 40-45 років, зріст 187 см, худорлявої статури, волосся темне.
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Він був одягнений у темно-синю кольору куртку, чорну в'язану шапку, чорні штани. Зниклий постійно носить окуляри.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Сергій, повідомте зателефонувати за телефонами: 102, (098) 242 58 03, 050- 948-53-23, 096-739-54-67.
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Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.
Майже два тижні пошуків були безуспішними.
Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами, туфлі, плаття. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.
Нагадаємо, Жінка безвісти зникла під Дніпром.
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