У Дніпропетровській області зник 43-річний житель села Орлівщина

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі головного управління Нацполиции в Дніпропетровській області.



Відомо, що Сергій Грудненко зник 3 березня. За версією правоохоронців, чоловік може перебувати в Дніпрі. На вигляд йому 40-45 років, зріст 187 см, худорлявої статури, волосся темне.

Він був одягнений у темно-синю кольору куртку, чорну в'язану шапку, чорні штани. Зниклий постійно носить окуляри.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Сергій, повідомте зателефонувати за телефонами: 102, (098) 242 58 03, 050- 948-53-23, 096-739-54-67.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну.

Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.



Майже два тижні пошуків були безуспішними.

Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами, туфлі, плаття. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки — відразу ж телефонуйте на «102» або в Соборне відділення поліції по телефону: (097) 642-34-22.