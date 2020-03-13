Дніпряни зможуть оплачувати доставку газу за мінімальним тарифом

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"





Але такі "поступки" чекають не всіх. Так, мінімальний розмір оплати буде встановлено для нових споживачів, які споживають природний газ менше дев'яти місяців.

Також городяни, які тривалий час не користувалися газом зможуть платити за доставку мінімальну суму.

Тариф за розподіл газу для споживачів АТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" складає 1,25 грн (з ПДВ). З 1 січня мінімальний платіж становить від 4 до 33 грн в місяць.

Нові платіжки споживачі отримають в квітні.

Також у квітні повернуть гроші тим, хто заплатив зайве в січні і лютому. Відзначається, що перерахунок відбудеться автоматично, жодних заяв для цього писати не потрібно.

Найбільше від цієї угоди виграють новосели. Вони будуть платити мінімальну абонентську плату незалежно від того, який обсяг газу вони споживають. Також виграють ті домогосподарства, які були відключені від системи газопостачання.

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