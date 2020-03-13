Це не перший випадок такої знахідки за останній час

В Дніпрі покупець мало не позбувся зубів з-за страшної знахідки в десерт

Дніпрянин знайшов в солодкому рулеті торгової марки "Своя лінія" металевий болт. Фото небезпечної знахідки в десерті з АТБ на вулиці Яворницького показали в телеграм-каналі «Чорний список», повідомляє Знай.

Кондитерський виріб було придбано в магазині мережі супермаркетів АТБ, які і є операторами власного виробництва "Своєї лінії".

У повідомленні стверджується, що це вже другий випадок такої знахідки за останній час. До адміністрації магазину покупці рулету, який міг коштувати їм зубів або навіть життя, ще не зверталися.

Зазначимо, що потрапляння металевого предмета такого розміру в їжу могло б викликати серйозні пошкодження органів травного тракту.

Нагадаємо, що дніпряни вимагають відремонтувати зливову каналізацію на самопливному Лівобережному масиві. Мешканці Дніпра просять представників міськради відновити стічну каналізацію на житловому масиві Лівобережний – 3. Вулиці під час дощів і танення снігу сильно затоплює, про що можна судити по фото, а також утворюються калюжі у дворах. Петицію опублікували на сайті «Єдиної системи місцевих петицій».

Каналізація була знищена ще в 90-х роках двадцятого століття під час будівництва. Тоді будівельники порушили каналізаційну систему району, після чого лівньовку не відновлювали. Про це розповіла автор петиції Валентина Зайченко.

За словами днепрянки, комунальники не прочищали стічну систему. Під час точкового ремонту доріг зливову каналізацію заклали асфальтом.

Зайченко просить включити в план соціально-економічного розвитку Дніпра реконструкцію дощової каналізації на території житлового масиву.

Також ми повідомляли, що Нагадаємо, що дніпряни зможуть оплачувати доставку газу за мінімальним тарифом. Але такі "поступки" чекають не всіх. Так, мінімальний розмір оплати буде встановлений для нових споживачів, які споживають природний газ менше дев'яти місяців.

Також городяни, які тривалий час не користувалися газом зможуть платити за доставку мінімальну суму.

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