У понеділок, 16 березня, в п'яти районах Дніпра не буде електрики
Як передає Politeka.net, про це повідомили в компанії ДТЕК.
Адреси відключень:
АНД район
Погода злетіла з котушок, озлоблена зима повертається в Україну: "до -7 й..."
Топ несподіваних фото мами Вєрки Сердючки в реальному житті: роздягнена, з чоловіком, без макіяжу
Кароль переплюнула через себе і проміняла Балана на декого молодшого: "А як же Дан?..."
Гроші зникли з карток Приватбанку, система безпеки не працює: перші подробиці
вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17
Самарський район
пер. Дніпробуду, 2-40-42, вул. Дніпробуду 28-42-44, вул. Здоров'я, 2-50, 1-43, пер. Здоров'я, 2-26/1, вул. Горіхова, 2-6, 1-13, вул. Пальмова, 2, 4, 6, 8, 12а, 3,5,7, вул. Джамбульська, 4, пер. Томський, 43а, 45, вул. Томська, 63-125, 62-124.
Соборний район
вул. Телевізійна, 12, 15, 22, 23
пр. Гагаріна 117-127; вул. Лізи Чайкіної 2, 4, 1, 3;
Центральний район
просп. Поля 29-33, вул. Ульянова, 3-9, 4, 1
вул. Херсонська 30-34,13-19
Новокодацкий район
ж/м Покровський, 5е, 5н, 5л, 5т, 22а;
вул. Максима Дія, 5,
вул. Юрія Кондратюка, 10, 14, 16;
пер. Вітрильний, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 16б, 19, 19а, 24а;
вул. Днипрельстановская, 57-127, 34, 64-146; вул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;
вул. Велика Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;
вул. Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер. Тихорєцький, 2-18, 3-19, 27-39; вул. Базарна, 2-28; вул. Приморська, 1-18; вул. Костромська, 1-5
Крім того, у зв'язку з проведенням аварійних робіт на ряді вулиць Дніпра буде відсутнє водопостачання
Адреса:
• вул. Петрозаводська;
• вул. Пряникова;
• вул. Балканська;
• вул. Руставелі;
• вул. Робесп'єра;
• вул. Надієвська;
• вул. Онежська;
• хлібзавод №10 вул. Вардаровська, 28;
• Будинок малятка вул. Петрозаводська, 371А;
• вул. Замполіта Бєляєва, 2-22;
• вул. Донецьке шосе, 1-15;
• вул. Висоцького, 2,4;
• Школа № 142 вул. Замполіта Бєляєва, 2;
• Д з № 348 вул. Замполіта Бєляєва, 348;
• Художня школа вул. Передова, 253;
• Школа № 64 вул. Петрозаводська, 377;
• ж / м Лівобережний-3.
Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.
Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.
Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.