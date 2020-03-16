У понеділок, 16 березня, в п'яти районах Дніпра не буде електрики



Як передає Politeka.net, про це повідомили в компанії ДТЕК.

Адреси відключень:

АНД район

вул. Кожум'яки, 1, 3, 9, 17

Самарський район

пер. Дніпробуду, 2-40-42, вул. Дніпробуду 28-42-44, вул. Здоров'я, 2-50, 1-43, пер. Здоров'я, 2-26/1, вул. Горіхова, 2-6, 1-13, вул. Пальмова, 2, 4, 6, 8, 12а, 3,5,7, вул. Джамбульська, 4, пер. Томський, 43а, 45, вул. Томська, 63-125, 62-124.

Соборний район

вул. Телевізійна, 12, 15, 22, 23

пр. Гагаріна 117-127; вул. Лізи Чайкіної 2, 4, 1, 3;

Центральний район

просп. Поля 29-33, вул. Ульянова, 3-9, 4, 1

вул. Херсонська 30-34,13-19

Новокодацкий район

ж/м Покровський, 5е, 5н, 5л, 5т, 22а;

вул. Максима Дія, 5,

вул. Юрія Кондратюка, 10, 14, 16;

пер. Вітрильний, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 16б, 19, 19а, 24а;

вул. Днипрельстановская, 57-127, 34, 64-146; вул. Лирницкая, 1-75, 2-104, 114г;

вул. Велика Диевская, 292, 356-428, 407-453, 541;

вул. Мукачева, 1-61, 2-42, 52-76; пер. Тихорєцький, 2-18, 3-19, 27-39; вул. Базарна, 2-28; вул. Приморська, 1-18; вул. Костромська, 1-5

Крім того, у зв'язку з проведенням аварійних робіт на ряді вулиць Дніпра буде відсутнє водопостачання

Адреса:



• вул. Петрозаводська;

• вул. Пряникова;

• вул. Балканська;

• вул. Руставелі;

• вул. Робесп'єра;

• вул. Надієвська;

• вул. Онежська;

• хлібзавод №10 вул. Вардаровська, 28;

• Будинок малятка вул. Петрозаводська, 371А;

• вул. Замполіта Бєляєва, 2-22;

• вул. Донецьке шосе, 1-15;

• вул. Висоцького, 2,4;

• Школа № 142 вул. Замполіта Бєляєва, 2;

• Д з № 348 вул. Замполіта Бєляєва, 348;

• Художня школа вул. Передова, 253;

• Школа № 64 вул. Петрозаводська, 377;

• ж / м Лівобережний-3.





Нагадаємо, міст з машинами звалився, розколовшись навпіл.

Як повідомляла Politeka, під десятками людей на святі обрушився підлогу, багато постраждалих.

Також Politeka писала, що автомобільний міст звалився у воду, рух заблоковано.