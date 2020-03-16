У Дніпрі горіли суха трава та очерет

Як передає Politeka.net, про це повідомили в ДСНС в Дніпропетровській області.

Відомо, що загоряння сталося на вулиці Велика Диієвська в Новокодакському районі Дніпра.

Вогонь ледь не перекинувся на житлові будинки.

Пожежа почалася на відкритій території. Горіла суха трава та очерет на загальній площі 0,07 га.

Рятувальники зуміли ліквідувати загоряння та не допустили його розростання на житлові будинки.

Варто відзначити, що житель міста розповів і про жертви пожежі.

"Загинуло безліч пташенят та іншої дрібної живності в траві, вогонь від поривів вітру охопив моментально величезне поле, своїми силами загасити неможливо було", повідомив очевидець пожежі.

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Відомо, що пожежа сталася вранці 4 березня на вулиці Науковій селища Дослідне, Дніпровського району.

Прибулі на місце рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Загальна площа склала 25 квадратних метрів.

До 80% пожеж виникає через порушення населенням заходів пожежної безпеки. Забороняється спалювати суху рослинність і кидати на землю непогашені недопалки.

Нагадаємо, що при пожежі ні в якому разі не слід панікувати. Якщо ви в змозі – відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.





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