Сонце в середу не буде ховатися за хмари

Стало відомо, чого чекати від погоди у Дніпрі в середу

18 березня в середу в Дніпрі похолодає. Незважаючи на це погода буде ясна і без дощів, інформує сайт Sinoptik, повідомляє Politeka.net.

За прогнозом синоптиків, вологість повітря буде досягати 82 відсотків, а температура буде коливатися в межах від двох градусів нижче нуля до 9 градусів тепла.

Схід сонця о 5: 43 ранку, а захід дніпряни зможуть спостерігати у 17:54.

За народним віруванням, 18 березня – день пам'яті мученика Конона Исаврийского, коли починаються городні роботи. У народі говорили: "На Конона Градаря починай копати грядки в городі".

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині вдалося сфотографувати рідкісних хижих птахів.

Як передає Politeka.net, унікальні кадри у себе на сторінці у Facebook розмістив відомий бердвотчер Олександр Настаченко.

Він досить часто радує

На цей раз в його об'єктив потрапили болотні луні, чорноголові чекани, сірі журавлі, гуси, білі плиски (одночасно бачили скупчення з 26 ос.), також були бекаси і черниш.



Також він повідомив, що вдалося зняти і досить рідкісних птахів на території області.



"Важливо було відзначити 2 пари місцевих могильників. Деякі з них демонстрували шлюбні ігри в небі, а деякі відганяли молодих орланів", - написав він.

Зауважимо, що лунь, орел-могильник і орлан-білохвіст вважаються рідкісними і занесені до Червоної книги.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі після дощу на небі з'явилася яскрава подвійна веселка.

Природне явище особливо чітко було видно близько 6:30 в районі проспекту Івана Мазепи.

Також ми писали, як виглядає Дніпро в перший день посиленого карантину. Так, з 17 березня в Україні ввели суворий карантин. В цей день зазвичай галасливий і заповнений людьми центр Дніпра пустує, незважаючи на ранкову годину-пік.

Городян просять по можливості не бувати в громадських місцях і виходити з будинку тільки в разі крайньої необхідності.

Нагадаємо, погода серйозно зіпсує харків'янам вихідні

А ще Politeka писала, що погода влаштує українцям випробування холодом, невтішний прогноз

Також Politeka повідомляла, що весна заманила дивовижних птахів в Одеську область