В селищі Дніпровське мешканцям багатоквартирного будинку відключили газ



Про це мешканці будинку і активісти повідомили Інформатору.

Причиною такого рішення стала заборгованість у 4 800 гривень. Більшість мешканців цього будинку — пенсіонери, які втратили можливо навіть приготувати собі гарячу їжу.

«11 березня приїхала газова служба відключати наш будинок, пояснивши це тим, що в нашому будинку витік. Ми залишилися без газу", розповів Валерій Криворучко



Пізніше, стало відомо, що відключення відбулося за заявкою КП «Дніпровський житлосервіс», директор якого живе в тому ж будинку.





На прохання поговорити про сформований ситуації вона порадила звертатися до співробітників підприємства.

"Ні підтримки, ні допомоги з боку керівництва управляючої компанії, яка отримала більшу частину грошей за оплату послуги, і з боку місцевої влади, не дочекалися. У важкій ситуації доводиться розраховувати лише на себе", - скаржаться місцеві.



Але після десятків дзвінків, переговорів, переконань, активистами місцевого ГО «За розвиток Дніпровського» вдалося домогтися свого - будинок знову підключили до газу.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі буде встановлено мінімальний розмір оплати за газ для нових споживачів, які споживають природний газ менше дев'яти місяців.

Також городяни, що тривалий час не користувалися газом зможуть платити за доставку мінімальну суму.

Тариф за розподіл газу для споживачів АТ «Батьківщина» складає 1,25 грн (з ПДВ). З 1 січня мінімальний платіж становить від 4 до 33 грн в місяць, а нові платіжки споживачі отримають в квітні.

Нагадаємо, що українців змусять платити за комуналку по-новому, платіжок буде ще більше: перші подробиці.

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