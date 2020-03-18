В Дніпрі і області лікарні перейшли на особливий режим роботи

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДніпрОДА.

Всі лікувальні заклади посилили підготовку до боротьби з коронавірусом і перейшли на карантинний режим роботи.

« На сьогодні жоден лікар в області не відмовився працювати в умовах пандемії. Всі медики готові надавати своєчасну допомогу. Вони заслуговують великої поваги і вдячності. Сподіваємося, люди з розумінням поставляться до нинішньої ситуації. Наприклад, за плановою консультацією можуть звернутись до лікаря по телефону». – зазначив директор департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк.

У період карантину за всіх області не будуть проводитися планові операції. Хірурги

На період карантину у лікарнях області скасували всі планові операції. Хірурги будуть братися тільки за ургентні випадки. Все – щоб звільнити операційні та реанімації.

Також відомо, що у всіх медустановах області на цей час є 512 працюючих апаратів штучного дихання. Найближчим часом їх кількість збільшиться.

Лікарі попереджають:

Якщо у вас підвищена температура, сухий кашель і утруднене дихання - телефонуйте по "гарячих" номерів: (067) 611 08 86, (068) 979 96 24 або 103.

Нагадаємо, на даний момент в Україні підтверджено 14 випадків зараження коронавірусом, два з яких стали летальними.

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