У зв'язку з введенням карантину для профілактики короновируса дніпряни змітають з полиць магазинів продукти



Як передає Politeka.net, справжню ситуацію в дніпровському супермаркеті показали в репортажі DniproTV. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Останнім часом в мережі стали все частіше з'являтися кадри з супермаркетів, де відсутня гречка, цукор, борошно та інші популярні серед дніпрян продукти.

Такий ажіотаж пов'язаний з введенням карантину. Але чи так все насправді?

На кардах видно, що вже на наступний день товари знову з'являються на полицях. Сіль — є, борошно — є, крупи — теж є. Все в порядку і з туалетним папером.

Працівники магазину відзначають, що ніякого дефіциту немає і продуктів вистачить.

Серед покупців також немає ніякої паніки - ситуація схожа з тією, що була до карантину.

"Чого панікувати? На все життя не запасешся.", - зазначила одна з покупців магазину.

Раніше ми повідомляли, що курс долара до гривні в обмінниках Дніпра стрімко пішов угору.У той час як Нацбанк встановив офіційний курс долара в розмірі 26,52 гривні за 1 долар США, в обмінниках Дніпра підняли до 29 — 29,7 гривень.

Варто відзначити, що в різних локаціях міста - різні курси.

Наприклад, на просп. Олександра Поля обмінники продають долари за 29 грн, а на ж/м Покровський за "зеленого"просять вже 29,70.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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