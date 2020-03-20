В Дніпропетровській області зафіксували перші два випадки коронавіруса
Як передає Politeka.net, сімейна пара повернулася з Франції.
Зараз вони перебувають в інфекційних боксах, причому вже останні дні.
Також відомо, що вони відразу звернулися в лікарню. Зараз їх стан здоров'я стабільний, почувають себе добре. Температура невисока.
Хворі люди перебувають в інфекційних боксах, під контролем лікарів в КНП «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Е. Р. Johnston» Дніпровського міськради.
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На цей час збирають інформацію про тих, з ким контактували дані особи.
Зазначимо, станом на 20 березня, підтверджені 26 випадків захворювання.
У Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. Всі почувають себе добре і отримують симптоматичне лікування.
Чоловік з Чернівців - перший, у кого діагностували коронавірус в Україні 3 березня, вже одужав.
На сьогодні зафіксовано 3 смерті від коронавірусу.
Нагадаємо, що названий епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.
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