Вони відразу ж звернулися в лікарню

В Дніпропетровській області зафіксували перші два випадки коронавіруса



Як передає Politeka.net, сімейна пара повернулася з Франції.



Зараз вони перебувають в інфекційних боксах, причому вже останні дні.

Також відомо, що вони відразу звернулися в лікарню. Зараз їх стан здоров'я стабільний, почувають себе добре. Температура невисока.

Хворі люди перебувають в інфекційних боксах, під контролем лікарів в КНП «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Е. Р. Johnston» Дніпровського міськради.

На цей час збирають інформацію про тих, з ким контактували дані особи.

Зазначимо, станом на 20 березня, підтверджені 26 випадків захворювання.

У Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. Всі почувають себе добре і отримують симптоматичне лікування.

Чоловік з Чернівців - перший, у кого діагностували коронавірус в Україні 3 березня, вже одужав.

На сьогодні зафіксовано 3 смерті від коронавірусу.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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