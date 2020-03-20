Водії в Дніпрі відмовилися обслуговувати маршрути

Як передає Politeka.net, причиною такого рішення стали рейди патрульних, які штрафували за невиконання рішення Кабміну і возили більше 10 пасажирів в салоні



Вже відомо, що близько 200 водіїв прийняли рішення відмовитися від роботи.

В департаменті транспорту і транспортної інфраструктури міста повідомили, що протягом 19 березня уже було виписано 31 постанову на загальну суму понад 500 тис. грн.

Також у відомстві повідомили, що місто знаходиться за півкроку від транспортного колапсу.

Варто відзначити, що мешканці Києва також зневажливо поставилися до таких правил.

В маршрутках столиці помічено значно більше людей ніж 10 або 20.

Зазначимо, станом на 20 березня, підтверджені 26 випадків захворювання.

У Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. Всі почувають себе добре і отримують симптоматичне лікування.

Чоловік з Чернівців - перший, у кого діагностували коронавірус в Україні 3 березня, вже одужав.

На сьогодні зафіксовано 3 смерті від коронавірусу.

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