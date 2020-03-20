В Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку 

Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістив її чоловік в соцмережах.

Відомо, що Леся Чумарьова пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.

Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить. 

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Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією через алкоголь.

Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей. 

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну.

Відомо, що  жінка зникла безвісти ще 28 лютого  - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.

Майже два тижні пошуків були безуспішними. 

Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в  сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки — відразу ж телефонуйте на «102» або в Соборне відділення поліції по телефону: (097) 642-34-22.