В Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку
Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістив її чоловік в соцмережах.
Відомо, що Леся Чумарьова пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.
Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.
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Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією через алкоголь.
Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей.
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.
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Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.
Майже два тижні пошуків були безуспішними.
Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.
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