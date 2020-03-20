В Дніпрі розшукують безвісти зниклу 29-річну жінку



Як передає Politeka.net, прохання про допомогу розмістив її чоловік в соцмережах.

Відомо, що Леся Чумарьова пішла в магазин і пропала безвісти. Проживає жінка з вулиці Весняної, 82.



Чоловік повідомляє, що на зв'язок вона не виходить.



Також відомо, що зникла страждає параноїдальною шизофренією через алкоголь.

Вдома жінку чекають двоє маленьких дітей.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження зниклої, прохання повідомити родичам за телефоном 095 172 93 74, або в поліцію — 102.



Також ми повідомляли, що в Дніпрі шукають зниклу безвісти Меркулову Лілію Василівну.

Відомо, що жінка зникла безвісти ще 28 лютого - вона вийшла з дому, але назад так і не повернулася.



Майже два тижні пошуків були безуспішними.

Коштувати відзначити, що жінка глухоніма. При собі у неї було пенсійне посвідчення. У день зникнення вона була одягнена в сіро-зелене пальто до колін з леопардовими манжетами. При собі мала чорну сумку з довгими ручками.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки — відразу ж телефонуйте на «102» або в Соборне відділення поліції по телефону: (097) 642-34-22.







