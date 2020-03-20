В Дніпрі і області вводять надзвичайну ситуацію

Як передає Politeka.net, таке рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.



Відомо, що додаткових обмежень для населення не буде.

Голова облради Святослав Олійник вже прокоментував цю ситуацію.

«Я вважаю, що підстав для надзвичайної ситуації поки немає, дане рішення комісії є скоріше формальним — необхідним для організації роботи штабу. Додаткових обмежень воно не спричинить», - заявив він.

Нагадаємо, що режим надзвичайної ситуації вже ввели і в Києві.

Також ми повідомляли, що у зв'язку з карантином, українців, які порушили нові правила чекає покарання. Заступник глави МВС Антон Геращенко зазначив, що в Європі ситуація йде набагато жорсткіше.

«У чотирьох європейських країнах ввели не тільки обмеження на роботу магазинів та місць громадських зборів. Там ввели заборону на вихід на вулицю. Це Іспанія, Італія, Франція та Австрія. Там введені штрафи за те, що людина виходить на вулицю крім як в аптеку або продовольчий магазин», - повідомив Геращенко, додавши, що в Україні поки обійшлися зупинкою громадського транспорту та закриттям шкіл і розважальних закладів.

Зазначимо, станом на 20 березня, підтверджені 26 випадків захворювання.

У Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. Всі почувають себе добре і отримують симптоматичне лікування.

Чоловік з Чернівців - перший, у кого діагностували коронавірус в Україні 3 березня, вже одужав.

На сьогодні зафіксовано 3 смерті через коронавірус.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.







