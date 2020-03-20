На Дніпропетровщині сьогодні закривають продовольчі ринки
З 20 березня і до кінця карантину в Кривому Розі закривають усі продовольчі ринки. Про це заявив заступник мера Кривого Рогу Олександр Катриченко, повідомляє "34ua"
Так, 20 березня відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого було вирішено обмежити роботу продовольчих ринків.
«Рішення пов'язано з недопущенням великого скупчення людей в одному місці. Всі ці обмеження пов'язані з тим, щоб не боротися з наслідками епідемії, а займатися у першу чергу профілактикою. Прошу віднестися до цього питання з розумінням», — сказав віце-мер Кривого Рогу.
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При цьому, Катриченко зазначив, що в Кривому Розі більшість жителів дотримуються карантину, і тому на вулицях вже значно менше людей.
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