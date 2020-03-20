Скільки доведеться дніпрянам бути без домашнього молока і м'яса

На Дніпропетровщині сьогодні закривають продовольчі ринки

З 20 березня і до кінця карантину в Кривому Розі закривають усі продовольчі ринки. Про це заявив заступник мера Кривого Рогу Олександр Катриченко, повідомляє "34ua"

Так, 20 березня відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в ході якого було вирішено обмежити роботу продовольчих ринків.

«Рішення пов'язано з недопущенням великого скупчення людей в одному місці. Всі ці обмеження пов'язані з тим, щоб не боротися з наслідками епідемії, а займатися у першу чергу профілактикою. Прошу віднестися до цього питання з розумінням», — сказав віце-мер Кривого Рогу.

При цьому, Катриченко зазначив, що в Кривому Розі більшість жителів дотримуються карантину, і тому на вулицях вже значно менше людей.

Нагадаємо, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.





На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.

Не так давно з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.

У департаменті охорони здоров'я дніпровського міськради такі повідомленні спростували.

МОЗ України також попереджає українців від необдуманих покупок в аптеках та інтернет-магазинах, які можуть намагатися продати "ліки" від коронавіруса. Лікування пацієнтів від коронавіруса здійснюється симптоматично, специфічного поки немає.

Нагадаємо, в Дніпрі та області ввели надзвичайну ситуацію.

Таке рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.



Відомо, що додаткових обмежень для населення не буде.

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