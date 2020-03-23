На Дніпропетровщині шахраї придумали нову аферу під час спалаху епідемії коронавіруса
Про це розповіли в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.
Поліція Дніпропетровської області просить громадян бути обережними і не відкривати двері незнайомцям.
«Жодна служба області не проводить дезінфекцію у будинках громадян», — йдеться в повідомленні.
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У ЗМІ поширюється інформація про групу людей, яка нібито ходить по домівках у спеціальних костюмах захисту і пропонує продезінфікувати квартири дніпрян. Так шахраї проникають в будинки і скоюють злочини.
В даний час в Дніпропетровській області з подібними заявами в поліцію ніхто не звертався.
В поліції просять телефонувати 102 відразу, коли жителі помітять псевдо-дезінфекторів.
Нагадаємо, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.
На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.
Не так давно з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.
У департаменті охорони здоров'я дніпровського міськради такі повідомленні спростували.
МОЗ України також попереджає українців від необдуманих покупок в аптеках та інтернет-магазинах, які можуть намагатися продати "ліки" від коронавіруса. Лікування пацієнтів від коронавіруса здійснюється симптоматично, специфічного поки немає.
Нагадаємо, в Дніпрі та області ввели надзвичайну ситуацію.
Таке рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.
Відомо, що додаткових обмежень для населення не буде.
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