У двері дніпрян на карантині стукають шахраї-«дезінфектори»

На Дніпропетровщині шахраї придумали нову аферу під час спалаху епідемії коронавіруса

Про це розповіли в прес-службі ГУНП в Дніпропетровській області.

Поліція Дніпропетровської області просить громадян бути обережними і не відкривати двері незнайомцям.

«Жодна служба області не проводить дезінфекцію у будинках громадян», — йдеться в повідомленні.

У ЗМІ поширюється інформація про групу людей, яка нібито ходить по домівках у спеціальних костюмах захисту і пропонує продезінфікувати квартири дніпрян. Так шахраї проникають в будинки і скоюють злочини.

В даний час в Дніпропетровській області з подібними заявами в поліцію ніхто не звертався.

В поліції просять телефонувати 102 відразу, коли жителі помітять псевдо-дезінфекторів.

Нагадаємо, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.

На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.

Не так давно з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.

У департаменті охорони здоров'я дніпровського міськради такі повідомленні спростували.

МОЗ України також попереджає українців від необдуманих покупок в аптеках та інтернет-магазинах, які можуть намагатися продати "ліки" від коронавіруса. Лікування пацієнтів від коронавіруса здійснюється симптоматично, специфічного поки немає.

Нагадаємо, в Дніпрі та області ввели надзвичайну ситуацію.

Таке рішення прийняте регіональною комісією з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.



Відомо, що додаткових обмежень для населення не буде.

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