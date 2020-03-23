Названі адреси в Дніпрі, де не буде води цілий день

Дніпрян чекає колапс без води

У Дніпрі відключать воду 24 березня з 10 ранку до 20 годин вечора. Про це йдеться в повідомленні прес-служби комунального підприємства «Дніпроводоканал».

У комунальному підприємстві зазначили, де не буде води:

в районі будинку № 32 по вул. Велика Диевская;

на вулиці Кондратюка Ю., 3Б, 11А, 7А відключать адміністративні будівлі;

по вулиці Кондратюка Ю. відключать всі житлові будинки;

на вулиці Велика Диевская, 30 — це адміністративна будівля.

Також у «Дніпроводоканалі» назвали причину, по якій відключать воду. В скрутне становище дніпрян поставили невідкладні аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині шахраї придумали нову аферу під час спалаху епідемії коронавіруса.

Поліція Дніпропетровської області просить громадян бути обережними і не відкривати двері незнайомцям.

«Жодна служба області не проводить дезінфекцію у будинках громадян», — йдеться в повідомленні.

У ЗМІ поширюється інформація про групу людей, яка нібито ходить по домівках у спеціальних костюмах захисту і пропонує продезінфікувати квартири дніпрян. Так шахраї проникають в будинки і скоюють злочини.

В даний час в Дніпропетровській області з подібними заявами в поліцію ніхто не звертався.

В поліції просять телефонувати 102 відразу, коли жителі помітять псевдо-дезінфекторів.

Нагадаємо, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.

На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.

Не так давно з'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей.

У департаменті охорони здоров'я дніпровського міськради такі повідомленні спростували.

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