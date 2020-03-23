У Дніпрі в супермаркеті Varus бабуся обікрала жінку

Як передає Politeka.net, про це повідомила постраждала в соцмережах.

Відомо, що злочин стався в супермаркеті по вулиці Донецьке шосе, 9а.



За словами постраждалої, бабуся вкрала у неї гаманець, в якому лежали всі гроші і документи.



Одягнена вона була зелене пальто і темний об'ємний бере.

Всіх, хто знає цю жінку, або десь бачив її, Вікторія просить повідомити за номером 096-816-79-55.



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Відомо, що одну з машин порізали на вул. Каруни, 45.

Також на 12-му кварталі в Дніпрі грабіжник обчистив машину.

"...в 4:40 розкрили мою машину (район Гладкова 6)... Грабіжника я злякав, але діяв він продумано і заблокував двері з під'їзду, тому все ж деяку дрібниця витягнути встиг", - повідомив потерпілий.

Він упевнений, що орудував злочинець вночі, ближче до півночі. Крім того, він упевнений, що став не єдиною жертвою грабіжника.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

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