В Дніпрі різко піднялися ціни на продукти



Як передає Politeka.net, про це йдеться в сюжеті 34 каналу. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Так, за останній тиждень вартість гречки в дніпровських супермаркетах піднялася на 40%, а більш ніж на 20% подорожчали молоко і картоплю.

Так, підвищилися ціни на яйця, цукор, масло і макарони.

Також варто відзначити, що вартість хліба не змінилася, а курка і зовсім подешевшала.

Варто відзначити, що в Українському клубі аграрного бізнесу попередили, що першими на коливання курсу відреагують цитрусові і банани, а також інші імпортні продукти.

Продавці не можуть не скористатися панікою, тому, як повідомляють користувачі соцмережі, помітили, що на українських прилавках подорожчали, наприклад, лимони (з 25 до 76 грн.), гречка (з 34 до 50 грн.), свіжі огірки (з 60 до 93 грн.) за кілограм.

Також ми повідомляли, що з-за карантину з українських прилавків можуть поступово зникнути імпортні товари.

Щоправда, за словами голови Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, куди більшою небезпекою для українців, ніж зникнення з прилавків імпортних продуктів, стане гостра проблема нестачі коштів - адже багато пішли на карантин за свій рахунок.

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін: «Валюти не буде».

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