У Дніпрі з 27 березня вводяться обмеження по роботі громадського транспорту



Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу повідомив заступник мера Дніпра Михайла Лисенка.

«Це рішення далося нам нелегко. Ми розуміємо, що воно викличе шквал критики. Це не наша воля. Так зараз потрібно», — зазначив він.

Тепер громадським транспортом можуть користуватися тільки:

поліцейські;

лікарі;

співробітники комунальної інфраструктури;

працівники аптек;

працівники хлібозаводів та деяких інших підприємств харчової промисловості;

коло осіб, визначених міською владою для підтримки життєдіяльності міста;

Для перелічених вище категорій будуть видані спеціальні перепустки. Проїзд буде безкоштовним.

Також відомо, що без відповідного пропуску допускати жителів міста в громадський транспорт не будуть.

Раніше таке ж рішення прийняли влади Києва.

Нагадаємо, що в Дніпрі ввели режим надзвичайної ситуації у всій Дніпропетровській області.

Таке рішення прийняла регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Поки окремих заборон і обмежень крім карантинних правил не буде.

Чиновники намагатимуться по максимуму зберегти працездатність підприємств області.

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