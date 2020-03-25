В Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус

Як передає Politeka.net, про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровського міськради.



"24 березня повідомляємо, що в інфекційному відділенні КНС «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Е. Р. Johnston »ДМР близько 20.00 помер чоловік", - йдеться в повідомленні.



Відомо, що чоловікові було 47 років, а він прибув з-за кордону і дуже довго не звертався за медичною допомогою.

Напередодні у чоловіка взяли аналізи на наявність COVID-19, результатів очікуються найближчим часом.

Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі з 26 березня вводяться обмеження по роботі громадського транспорту.

Тепер громадським транспортом можуть користуватися тільки:

поліцейські;

лікарі;

співробітники комунальної інфраструктури;

працівники аптек;

працівники хлібозаводів та деяких інших підприємств харчової промисловості;

коло осіб, визначених міською владою для підтримки життєдіяльності міста;

Для перелічених вище категорій будуть видані спеціальні перепустки. Проїзд буде безкоштовним.



Медики вкотре закликають населення бути відповідальними і свідомими до свого здоров'я та здоров'я оточуючих.

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