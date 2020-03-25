В Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус
Як передає Politeka.net, про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровського міськради.
"24 березня повідомляємо, що в інфекційному відділенні КНС «Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Е. Р. Johnston »ДМР близько 20.00 помер чоловік", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що чоловікові було 47 років, а він прибув з-за кордону і дуже довго не звертався за медичною допомогою.
Російська Кардашьян ледве втиснула пишні багатства в обтягуючий одяг: «вид ззаду заворожує»
Асмус без білизни показала топ самих спокусливих образів: Харламов після такого посивіє
Військову техніку стягують до Києва, ситуація загострюється: кадри того, що відбувається
Зірка фільмів «Квартал 95» забула про сором і показала ідеальне тіло з усіх ракурсів: «Нереальна»
Напередодні у чоловіка взяли аналізи на наявність COVID-19, результатів очікуються найближчим часом.
Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Також ми повідомляли, що в Дніпрі з 26 березня вводяться обмеження по роботі громадського транспорту.
Тепер громадським транспортом можуть користуватися тільки:
- поліцейські;
- лікарі;
- співробітники комунальної інфраструктури;
- працівники аптек;
- працівники хлібозаводів та деяких інших підприємств харчової промисловості;
- коло осіб, визначених міською владою для підтримки життєдіяльності міста;
Для перелічених вище категорій будуть видані спеціальні перепустки. Проїзд буде безкоштовним.
Медики вкотре закликають населення бути відповідальними і свідомими до свого здоров'я та здоров'я оточуючих.
Нагадаємо, у Києві пасажирів поїзда з підозрою на коронавірус відпустили по домівках: термінове заяву Моз.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив головна умова перемоги над коронавірусом в Україні.
Також Politeka писала, що у мережі показали, як коронавірус передається без контакту: правила виживання.