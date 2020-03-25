В Дніпрі встановлюють нові правила перевезення пасажирів під час карантину
В Дніпрі з четверга, 26 березня громадський транспорт, щоб не допустити поширення коронавіруса, буде перевозити працівників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя. Всі пасажири повинні бути в масках і рукавичках.
Крім того, змінилися правила перевезення в громадському транспорті і для одеситів. З 25 березня громадський транспорт на період карантину буде перевозити за спецперепустками обмежений контингент пасажирів в приморському місті. Вартість проїзду залишається без змін.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині шахраї придумали нову аферу під час спалаху епідемії коронавіруса. Поліція Дніпропетровської області просить громадян бути обережними і не відкривати двері незнайомцям.
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«Жодна служба області не проводить дезінфекцію у будинках громадян», — йдеться у повідомленні. У ЗМІ поширюється інформація про групу людей, яка нібито ходить по домівках у спеціальних костюмах захисту і пропонує продезінфікувати квартири дніпрян. Так шахраї проникають в будинки і скоюють злочини.
В даний час в Дніпропетровській області з подібними заявами в поліцію ніхто не звертався.
В поліції просять телефонувати 102 відразу, коли жителі помітять псевдо-дезінфекторів.
Нагадаємо, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.
На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.
Також ми повідомляли про те, що в Дніпрі активізувалися шахраї у зв'язку з карантином. Про це у соцмережах повідомив засновник замкового бізнесу Замок.Укр і Ведмежатник.Дніпро Сергій Ковалевський.
«Злодії найчастіше - хороші психологи. І варто на хвилину втратити пильність – ви їх жертва», - ділиться фахівець.
Також він перерахував методи, якими зараз часто користуються шахраї.
Вони можуть представлятися:
- службою з дезінфекції приміщень;
- перевіряючими щодо дотримання карантину;
- аварійною службою;
- терміновим соцопросом;
- перевіркою показань лічильників.
Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.
Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.
Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.