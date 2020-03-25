В Дніпрі встановлюють нові правила перевезення пасажирів під час карантину

В Дніпрі з четверга, 26 березня громадський транспорт, щоб не допустити поширення коронавіруса, буде перевозити працівників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя. Всі пасажири повинні бути в масках і рукавичках.

Крім того, змінилися правила перевезення в громадському транспорті і для одеситів. З 25 березня громадський транспорт на період карантину буде перевозити за спецперепустками обмежений контингент пасажирів в приморському місті. Вартість проїзду залишається без змін.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині шахраї придумали нову аферу під час спалаху епідемії коронавіруса. Поліція Дніпропетровської області просить громадян бути обережними і не відкривати двері незнайомцям.

«Жодна служба області не проводить дезінфекцію у будинках громадян», — йдеться у повідомленні. У ЗМІ поширюється інформація про групу людей, яка нібито ходить по домівках у спеціальних костюмах захисту і пропонує продезінфікувати квартири дніпрян. Так шахраї проникають в будинки і скоюють злочини.

В даний час в Дніпропетровській області з подібними заявами в поліцію ніхто не звертався.

В поліції просять телефонувати 102 відразу, коли жителі помітять псевдо-дезінфекторів.

Нагадаємо, що шахраї намагаються нажитися на дніпрянах, які бажають захиститися від коронавіруса. В аптеці на Калиновій продають саморобний ліки під назвою «Антикоронавирус». Як зазначено на упаковці, приймати його потрібно внутрішньо, а коштує це засіб 55 гривень.

На жаль, у такий складний для міста і всієї країни період, шахраї у всю використовують довірливість людей.

Також ми повідомляли про те, що в Дніпрі активізувалися шахраї у зв'язку з карантином. Про це у соцмережах повідомив засновник замкового бізнесу Замок.Укр і Ведмежатник.Дніпро Сергій Ковалевський.

«Злодії найчастіше - хороші психологи. І варто на хвилину втратити пильність – ви їх жертва», - ділиться фахівець.

Також він перерахував методи, якими зараз часто користуються шахраї.

Вони можуть представлятися:

службою з дезінфекції приміщень;

перевіряючими щодо дотримання карантину;

аварійною службою;

терміновим соцопросом;

перевіркою показань лічильників.

Нагадаємо, на Харківщині влаштували самосуд над квартирними злодіями.

Як повідомляла Politeka, на дніпрян відкрили полювання прямо в маршрутках.

Також Politeka писала, що жителі Одеської області стали жертвами банди злодіїв.