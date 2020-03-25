Депутати в Дніпрі здивували засіданням під відкритим небом

Дніпровські депутати подали приклад всім українцям, як можна зібратися на засідання під час карантину. Про це повідомляє телеграм-канал Коронавірус|Україна, пише Politeka.net.

«А це – дніпровські депутати, які, дотримуючись дистанції, зібралися на засідання на свіжому повітрі, щоб змінити регламент проведення сесії», – підписали показовий кадр в мережі.

Зазначимо, що депутати в подальшому будуть збиратися і голосувати на онлайн-конференціях з допомогою програми ZOOM.

Нагадаємо, що в Дніпрі господарі відмовилися від цуценяти, вважаючи його переносником коронавіруса. Про це розповіла волонтер з дніпровського притулку для тварин «Один».

"А ось і перший щеня, який постраждав від коронавіруса. Від неї відмовилися люди. ДРУЗІ, ТВАРИНИ НЕ ВІРУС!!! Не віддавайте, беріть в сім'ї, і допомагайте людям і тваринам! Сьогодні, як ніколи, прошу репост для Нори! Солодка дівчина, має всі щеплення, здорова, грайлива і ласкава! Подаруй сім'ю, приюти! Здоров'я всім", - повідомила вона і прикріпила номер телефону для бажаючих забрати цуценя - 0730003888.

варто відзначити, що це вже не перший випадок такого ставлення до тварин під час епідемії коронавіруса в Дніпрі.

Раніше голова одного з будинків на вул. Калиновій, вирішивши, що коти, які живуть в підвалі, є переносниками вірусу, вирішила поставити сітки і забетонувати всі ходи і виходи.

Але медики вже неодноразово заявляли, що тварини не є переносниками коронавіруса штаму SARS-CoV-2. За їх словами, якщо тварина хворіє, то заражається виключно від людини.

Але все ж лікарі радять після контакту з тваринами мити руки з милом.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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