У Дніпропетровській очікується значне потепління



Як передає Politeka.net, прогноз опублікував начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василь Грінчак.

25 березня Дніпро майже весь день буде затягнутий хмарами, але опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень 4-9 градусів тепла.

26 березня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12, місцями пориви 15-20 м / с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

27 березня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12, місцями пориви 15-20 м / с. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 12-17 градусів тепла.

Попри такий прекрасний прогноз дніпряни не зможуть повністю відчути всі принади весни, бо в Україні продовжили карантин до 24 квітня.

Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 25 березня.

Наголошується, що це рішення обумовлене тим, що випадки захворювання COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.

Таким чином, карантин і режим надзвичайної ситуації в Україні діятиме до 24 квітня. З можливістю продовження.

Додатково до цього рішення Кабмін ухвалив:

належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов'язковим санітарним оглядом громадян і пропуском тільки після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників і технічні засоби Моз, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, держслужбовці;

всі приміщення, дороги і тротуари повинні проходити ретельну дезінфекцію;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення з залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

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