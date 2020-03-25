В Дніпрі, на період карантину, серйозно змінюється схема руху громадського транспорту



Обмеження починають діяти вже з 26 березня.

Крім недавнього нововведення з пропусками, тепер у Дніпрі значно скоротять маршрути громадського транспорту.

Так, залишиться всього 12 автобусних маршрутів та електротранспорт, яким можна буде користуватися лише за спеціальними перепустками.

Ці маршрути продовжують функціонувати для перевезень людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Перепустки будуть видавати співробітникам екстрених, комунальних служб, працівникам підприємств критично важливої інфраструктури, лікарям і працівникам аптек.

Також, в місті скасували більшу частину маршруток.

Також, трамвай № 12 курсуватиме маршрутами 12 і 16 трамваїв.







варто відзначити, що в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус.

Відомо, що чоловікові було 47 років, а він прибув з-за кордону і дуже довго не звертався за медичною допомогою.

Напередодні у чоловіка взяли аналізи на наявність коронавирусной інфекції, результатів очікуються найближчим часом.

Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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