В Дніпрі на кількох вулицях буде відсутнє водопостачання

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Дніпроводоканалі.

Так, у четвер, 26 березня з 9:30 до 21:00, в зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт,  водопостачання буде припинено за наступними адресами:

  • вулиця Уральська, 30
  • вулиця Токарна
  • провулок Токарний
  • вулиця Кавалерійська, 9
  • вулиця Робоча, 24 (котельня Теплоенерго)
  • вулиця Канатна, включаючи лікарні №21 на Канатній, 17

Варто відзначити, що в інфекційну лікарню №21 на вулиці Канатній визначають всіх пацієнтів, у яких виявлено захворювання коронавірусною інфекцією або підозру на неї. 

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У водоканалі порадили всім споживачам зробити необхідні запаси води на день. А ми рекомендуємо запастися ще й антисептиком у достатній кількості, бо помити руки з милом можливості не буде.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус.

Відомо, що чоловікові було 47 років, а він прибув з-за кордону і дуже довго не звертався за медичною допомогою.

Напередодні у чоловіка взяли аналізи на наявність коронавірусної інфекції, результатів очікуються найближчим часом.

Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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