В Дніпрі на кількох вулицях буде відсутнє водопостачання
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Дніпроводоканалі.
Так, у четвер, 26 березня з 9:30 до 21:00, в зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт, водопостачання буде припинено за наступними адресами:
- вулиця Уральська, 30
- вулиця Токарна
- провулок Токарний
- вулиця Кавалерійська, 9
- вулиця Робоча, 24 (котельня Теплоенерго)
- вулиця Канатна, включаючи лікарні №21 на Канатній, 17
Варто відзначити, що в інфекційну лікарню №21 на вулиці Канатній визначають всіх пацієнтів, у яких виявлено захворювання коронавірусною інфекцією або підозру на неї.
Цунамі насувається на Росію після потужного землетрусу: людей екстрено евакуюють, кадри НП
Обрезклого Ді Капріо помітили з постарілою Кейт Уінслет на пляжі: "Які ж вони..."
Кіркоров, Галкін, Лазарєв та інші зірки, яких підозрюють у нетрадиційній орієнтації: яскраві фото
Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин: "жити по-людськи зможемо..."
У водоканалі порадили всім споживачам зробити необхідні запаси води на день. А ми рекомендуємо запастися ще й антисептиком у достатній кількості, бо помити руки з милом можливості не буде.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус.
Відомо, що чоловікові було 47 років, а він прибув з-за кордону і дуже довго не звертався за медичною допомогою.
Напередодні у чоловіка взяли аналізи на наявність коронавірусної інфекції, результатів очікуються найближчим часом.
Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".
Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".
Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.