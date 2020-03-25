В Дніпрі на кількох вулицях буде відсутнє водопостачання

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Дніпроводоканалі.



Так, у четвер, 26 березня з 9:30 до 21:00, в зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт, водопостачання буде припинено за наступними адресами:

вулиця Уральська, 30

вулиця Токарна

провулок Токарний

вулиця Кавалерійська, 9

вулиця Робоча, 24 (котельня Теплоенерго)

вулиця Канатна, включаючи лікарні №21 на Канатній, 17

Варто відзначити, що в інфекційну лікарню №21 на вулиці Канатній визначають всіх пацієнтів, у яких виявлено захворювання коронавірусною інфекцією або підозру на неї.

У водоканалі порадили всім споживачам зробити необхідні запаси води на день. А ми рекомендуємо запастися ще й антисептиком у достатній кількості, бо помити руки з милом можливості не буде.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус.

Відомо, що чоловікові було 47 років, а він прибув з-за кордону і дуже довго не звертався за медичною допомогою.

Напередодні у чоловіка взяли аналізи на наявність коронавірусної інфекції, результатів очікуються найближчим часом.

Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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