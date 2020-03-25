В Україні оновився перелік магазинів та установ, яким дозволено працювати під час карантину



Як передає Politeka.net, про це стало відомо з нової постанови Кабінету Міністрів України.

Обмеження не торкнуться:

Торгівлі продуктами, паливом, засобами гігієни, ліками, ветпрепаратами, кормами, агрохімікатами, насінням, посадковим матеріалом, засобами зв'язку.

Банківських та страхових установ, медичної і ветеринарної практики, АЗС, СТО, установ по ремонту техніки та побутових виробів, всіх видів пошти.

Громадське харчування може працювати тільки для адресної доставки.

Також ми повідомляли, що в Дніпрі, на період карантину, серйозно змінюється схема руху громадського транспорту.

Обмеження починають діяти вже з 26 березня.

Крім недавнього нововведення з пропусками, тепер у Дніпрі значно скоротять маршрути громадського транспорту.

Так, залишиться всього 12 автобусних маршрутів та електротранспорт, яким можна буде користуватися лише за спеціальними перепустками.

Ці маршрути продовжують функціонувати для перевезень людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Перепустки будуть видавати співробітникам екстрених, комунальних служб, працівникам підприємств критично важливої інфраструктури, лікарям і працівникам аптек.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

Також Politeka писала, що візи більше не видають, КПП перекриті: що відбувається, подробиці.