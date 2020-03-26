Дніпрянин вирішив пограбувати аптеку в розпал карантину
У Дніпрі затримали грабіжника на гарячому під час того, як він намагався пограбувати аптеку. Про це повідомляє місцеві ЗМІ з посиланням на службу охорони.
Охоронці припускають, що чоловік хотів скоїти крадіжку з-за дефіциту захисник масок або антисептиків в нічний час.
Аптека знаходиться під цілодобовим наглядом охорони, тому під час спроби проникнення в будівлю аптеки, відразу спрацював сигнал «Тривога». На місце виїхали фахівці і відразу затримали злодія.
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«Він проник в аптеку, однак не встиг нічого вкрасти. Виявилося, що працівники аптеки не закрили двері приміщення на електронний замок при постановці на охоронну сигналізацію. Цим і скористався зловмисник», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Дніпрі на кількох вулицях буде відсутнє водопостачання. Так, у четвер, 26 березня з 9:30 до 21:00, в зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт, водопостачання буде припинено за наступними адресами:
- вулиця Уральська, 30
- вулиця Токарна
- провулок Токарний
- вулиця Кавалерійська, 9
- вулиця Робоча, 24 (котельня Теплоенерго)
- вулиця Канатна, включаючи лікарні №21 на Канатній, 17
варто відзначити, що в інфекційну лікарню №21 на вулиці Канатній визначають всіх пацієнтів, у яких виявлено захворювання коронавирусной інфекцією або підозра на неї.
У водоканалі порадили всім споживачам зробити необхідні запаси води на день. А ми рекомендуємо запастися ще й антисептиком у достатній кількості, так як помити руки з милом можливості не буде.
Також ми повідомляли, що в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус.
Відомо, що чоловікові було 47 років, а він прибув з-за кордону і дуже довго не звертався за медичною допомогою.
Напередодні у чоловіка взяли аналізи на наявність коронавирусной інфекції, результатів очікуються найближчим часом.
Зазначимо, що станом на середу, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".
Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".
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