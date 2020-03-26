Під Дніпром розіграється сильна буря, внаслідок чого синоптики рекомендують не виходити з дому і бути обережними

Так, стало відомо, яка погода буде в Дніпрі 27 березня і в найближчі дні в Новомосковську. Про це повідомили в обласному відділенні ДСНС.

Дніпрян порадує лагідна весна: температура повітря підніметься до 14 градусів тепла вдень, вночі опуститься до двох градусів вище нуля. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Також стало відомо, що в найближчі три дні в Новомосковську пориви вітру будуть досягати 15 метрів в секунду. Це перший рівень небезпеки. Місцевим жителям не рекомендують залишати автомобілі під деревами, адже під час таких шквалів можуть падати дерева, стовпи, зносити погано закріплені конструкції і обриватися дроти.

При цьому вдень 26 березня в Новомосковську прогнозують температуру до 12 градусів, без опадів. Вже 27 температура почне рости, і підніметься на 2 градуси. Вночі може бути невеликий мороз.

Нагадаємо, що дніпрянин вирішив пограбувати аптеку в розпал карантину. У Дніпрі затримали грабіжника на гарячому під час того, як він намагався пограбувати аптеку.

Охоронці припускають, що чоловік хотів скоїти крадіжку з-за дефіциту захисник масок або антисептиків в нічний час.

Аптека знаходиться під цілодобовим наглядом охорони, тому під час спроби проникнення в будівлю аптеки, відразу спрацював сигнал «Тривога». На місце виїхали фахівці і відразу затримали злодія.

«Він проник в аптеку, однак не встиг нічого вкрасти. Виявилося, що працівники аптеки не закрили двері приміщення на електронний замок при постановці на охоронну сигналізацію. Цим і скористався зловмисник», – кажуть охоронці.

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