В Дніпрі викрили агента російських спецслужб

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба СБУ в Дніпропетровській області.

Як йдеться у повідомленні, житель Дніпра, колишній працівник МВС, ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ, поки був в Росії.

Також відомо, що його завданням був збір інформації про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території Дніпропетровської області.

Крім того, ФСБ також цікавила інформація про військовослужбовців і правоохоронців, які брали участь в операції Об'єднаних сил, а вже зібрані дані агент повинен передавати російським кураторам з відпрацьовані канали зв'язку.





Також ми повідомляли, що в Харківській області затримали інформатора ФСБ, який повинен був передавати російській стороні дані про українських військових частинах.

За інформацією силовиків, на початку 2019 року колишній старший офіцер ЗСУ, який проживав у Севастополі і після анексії Криму залишився на півострові, прийнявши російське громадянство, повернувся на материкову Україну. Ще до приїзду в нашу країну він став на військовий облік в РФ і влаштувався на роботу в приватне охоронне агентство, підконтрольне ФСБ.

Нагадаємо, екс-священик УПЦ МП розкрив правду про московської церкви: «включена в спецслужби».

Як повідомляла Politeka, СБУ запобігла спробі РФ втрутитися у вибори в Україні.

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