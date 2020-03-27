В Дніпрі на ж/м Перемога-2 спалахнула пожежа
На кадрах видно, що чорний дим оповив один з будинків і, за словами очевидців, його було видно за кілометри
Без масок і перевірок: божевілля коїться на українському кордоні, ось-ось почнеться штурм, кадри
Посилення карантину, стрибок курсу та дата закінчення епідемії коронавіруса – головне за ніч
Астролог, що передбачив президентство Зеленського, назвав дату закінчення коронавіруса: «повний пипець»
"Краще б рот не відкривав": Голова МОЗ наплював на пенсіонерів і поплатився, ганебне відео
Відомо, що причиною пожежі стало бажання компанії людей посмажити шашлики. Вогонь з мангалу потрапив на суху траву та очерет.
Через деякий час пожежа поширилася на велику територію.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.
Раніше ми повідомляли, в Дніпрі, 24 лютого, в дитячому садку «Орлятко» на вулиці Інженерної загорілася електрощитова.
Відомо, що всі, хто перебував у приміщенні в цей момент були евакуйовані. Прибулим на місце службі порятунку вдалося ліквідувати загоряння, до того, як воно переросло в серйозну пожежу.
Причиною НП називають замикання в проводці щитової.
Також ми повідомляли, що з школи №155 Кривого Рогу евакуювали 570 дітей і 44 працівника через те, що хтось з учнів розпилив перцевий балончик.
В результаті інциденту постраждала одна восьмикласниця Дівчинка наковталася газом і перехвилювалася, але батьки відмовилися від госпіталізації.
Нагадаємо, що при пожежі в жодному разі не слід панікувати. Якщо ви в змозі – відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.
Нагадаємо, на Землю обрушилися палаючі кулі, учені б'ють тривогу: «Це тільки початок».
Як повідомляла Politeka, розправа над шкільною вчителькою в Одесі: спливли нові подробиці.
Також Politeka писала про те, що авто українського депутата згоріло: «на місці виявили…», кадри наслідків.