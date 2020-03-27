Ось до чого призводить необережність!

В Дніпрі на ж/м Перемога-2 спалахнула пожежа

На кадрах видно, що чорний дим оповив один з будинків і, за словами очевидців, його було видно за кілометри

Відомо, що причиною пожежі стало бажання компанії людей посмажити шашлики. Вогонь з мангалу потрапив на суху траву та очерет.



Через деякий час пожежа поширилася на велику територію.



Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

Раніше ми повідомляли, в Дніпрі, 24 лютого, в дитячому садку «Орлятко» на вулиці Інженерної загорілася електрощитова.

Відомо, що всі, хто перебував у приміщенні в цей момент були евакуйовані. Прибулим на місце службі порятунку вдалося ліквідувати загоряння, до того, як воно переросло в серйозну пожежу.

Причиною НП називають замикання в проводці щитової.

Також ми повідомляли, що з школи №155 Кривого Рогу евакуювали 570 дітей і 44 працівника через те, що хтось з учнів розпилив перцевий балончик.

В результаті інциденту постраждала одна восьмикласниця Дівчинка наковталася газом і перехвилювалася, але батьки відмовилися від госпіталізації.

Нагадаємо, що при пожежі в жодному разі не слід панікувати. Якщо ви в змозі – відразу зателефонуйте "101" і викличте пожежну команду.

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