В Дніпрі ще 3 людини захворіли коронавірусом

Про це повідомили прес-службі облради.

Відомо, що дві людини — жителі Дніпра, одна людина — з Нікополя.



Також, в Дніпрі біля одного з курсантів університету внутрішніх справ виявили підозру на коронавірус.

Курсант четвертого курсу факультету кримінальної поліції з початку березня проходив практику в Бердянському відділі поліції, під час якої контактував із затриманим, у якого виявили коронавірус.

Зараз хлопець знаходиться в Бердянську. Сьогодні у нього взяли аналізи слини і крові.



Нагадаємо, на сайті my.ua можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше доктор Євген Комаровський назвав продукти, якими варто запастися на період карантину.

За його словами, у списку повинні бути продукти, продукти, які дозволять вам не виходити з будинку або не ходити по супермаркетах хоча б 2-3 тижні. Також, це можуть бути довгограючі овочі і фрукти.

Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

Як повідомляла Politeka, коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

Також Politeka писала, що новий вірус в Китаї: чоловік раптово помер в автобусі, «це захворювання вкрай…».