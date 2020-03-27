В Дніпрі і області карають тих, хто порушує карантин



Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполиции в області Володимир Богоніс.

На даний момент, вже складено близько 500 адміністративних протоколів. Понад півсотні з них стосуються перевізників. А в Павлограді помітили, як у дитячому садку групи людей, попри карантин, прибирали територію, і тепер їм загрожує штраф.

Крім того, створені мобільні групи, які контролюють весь місто і область.

Варто відзначити, що за різні порушення карантину передбачені штрафи від 17 тис. до 32 тис. грн.

Нагадаємо, в Дніпрі ще 3 людини захворіли коронавірусом.

Відомо, що дві людини — жителі Дніпра, одна людина — з Нікополя.



Також, в Дніпрі біля одного з курсантів університету внутрішніх справ виявили підозру на коронавірус.

Курсант четвертого курсу факультету кримінальної поліції з початку березня проходив практику в Бердянському відділі поліції, під час якої контактував із затриманим, у якого виявили коронавірус.

Зараз хлопець знаходиться в Бердянську. Сьогодні у нього взяли аналізи слини і крові.



Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

Як повідомляла Politeka, коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

Також Politeka писала, що новий вірус в Китаї: чоловік раптово помер в автобусі, «це захворювання вкрай…».