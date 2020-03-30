В Дніпрі, 30 березня, відбудеться масштабне відключення світла
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі.
Електропостачання буде відсутній через невідкладних технічних робіт.
Адреса:
Самарський район
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Крім того, а ряді будинків з-за аварійних робіт буде відсутня вода.
Як повідомили в КП “Водоканал”, водопостачання відключать у 09:30 30 березня по таких адресах:
- пр. Гагаріна, 23, 27 (магазин), 29 (магазин), 31.
Водопостачання буде відновлено о 15:30.
Також, воду відключать в 10:00 31 березня по наступним адресам:
- вул. Титова, 20, 22, 23, 24, 25 (Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1), 26, 27, 28, 30.
Водопостачання буде відновлено в 19:00.
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