В Дніпрі, 30 березня, відбудеться масштабне відключення світла

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ДТЕК Дніпровські електромережі. 

Електропостачання буде відсутній через невідкладних технічних робіт.

Адреса:

Самарський район

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Отключение света

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  • вул. Адлерська 29-47,32,

  • вул. Чебоксарская 1-49,4-40

Крім того, а ряді будинків з-за аварійних робіт буде відсутня вода.

Як повідомили в  КП “Водоканал”, водопостачання відключать у 09:30 30 березня по таких адресах: 

  • пр. Гагаріна, 23, 27 (магазин), 29 (магазин), 31.

Водопостачання буде відновлено о 15:30.

Також, воду відключать в 10:00 31 березня по наступним адресам: 

  • вул. Титова, 20, 22, 23, 24, 25 (Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1), 26, 27, 28, 30.

Водопостачання буде відновлено в 19:00.

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