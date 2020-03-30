В Дніпрі очікується похолодання й опади на початку квітня

Як передає Politeka.net, про це йдеться в прогнозі синоптиків гідрометцентру.

Крім того, місто та область очікують заморозки до -4 градусів вже першого квітня. Вдень же, стовпчик термометра не підніметься вище 6 градусів тепла.

Така ж ситуацію буде спостерігатися і другого числа - вдень температура буде триматися в межах 4-6 градусів, а вночі досить сильно похолодає до мінус 4.





Лише третього квітня дніпряни відчують потепління вдень, але зміни будуть незначними - вдень стовпчик термометра підніметься до 11 градусів тепла. А от ніч залишиться холодною.





За прогнозом синоптиків, сильні заморозки Україну накриють вже з 31 березня, оскільки країну накриє арктичне повітря.



Раніше ми писали про те, що 15 квітня країну накриє магнітна буря. Навіть у абсолютно здорових людей в цей період може спостерігатися зниження працездатності, з'явитися апатія і втома, вони будуть скаржитися на головні болі та роздратованість.

Експерти радять добре висипатися, а також максимально знизити фізичне і психологічне напруження, уникати конфліктів і з'ясування відносин.

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