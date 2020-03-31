Мер Дніпра Борис Філатов розповів, як місто готується до епідемії коронавірусу
Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що закрив коментарі на своїй сторінці через «пекло», яке влаштували підписники.
«Читаємо уважно рішення міської комісії по ТБНС», — повідомив він.
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Також, він у досить незвичній формі описав підготовку міста до епідемії коронавірусу.
"І, так, 400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо як засверлювати труни", - написав він.
Крім того, мер закликав стежити за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, на сайті
Зазначимо, що станом на 19:00 30.03.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області - 9.
У Дніпрі - 5 хворих, 1 людина одужала.
Ще на одну людину збільшилася кількість тих, у кого зараження підозрюють. Тепер їх 13, вони чекають результатів лабораторних тестів.
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Подібну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.
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