Мер Дніпра Борис Філатов розповів, як місто готується до епідемії коронавірусу

Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що закрив коментарі на своїй сторінці через «пекло», яке влаштували підписники.



«Читаємо уважно рішення міської комісії по ТБНС», — повідомив він.

Також, він у досить незвичній формі описав підготовку міста до епідемії коронавірусу.

"І, так, 400 ям під могили ми вже викопали. Рефрижератори готові. Мішки закупили. І навіть знаємо як засверлювати труни", - написав він.



Крім того, мер закликав стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Зазначимо, що станом на 19:00 30.03.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області - 9.

У Дніпрі - 5 хворих, 1 людина одужала.

Ще на одну людину збільшилася кількість тих, у кого зараження підозрюють. Тепер їх 13, вони чекають результатів лабораторних тестів.





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Подібну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.

Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавірусу.

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