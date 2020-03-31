В Дніпрі просять ввести комендантську годину під час епідемії коронавіруса

Як передає Politeka.net, про це йдеться в відповідної петиції.

За словами автора, більшість українців не дотримуються умови карантину і не дотримуються санітарних норм.

“Прошу вас всіх свідомих громадян України розглянути питання про запровадження режиму комендантської години для боротьби з епідемією і не дозволити коронавірусу поширяться по нашій країні, а також скоротити кількість заражених.” - повідомив автор документа.





Нагадаємо, на сайті my.ua можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Зазначимо, що станом на 19:00 30.03.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області - 9.

У Дніпрі - 5 хворих, 1 людина одужала.

Ще на одну людину збільшилася кількість тих, у кого зараження підозрюють. Тепер їх 13, вони чекають результатів лабораторних тестів.





Також ми повідомляли, що Кабмін серйозно розглядає можливість ослаблення карантину в Україні.

Подібну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.

Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавірусУ.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про брудний спосіб поширення коронавірусУ: "карантин не допоможе".

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