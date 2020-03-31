В Дніпрі просять ввести комендантську годину під час епідемії коронавіруса
Як передає Politeka.net, про це йдеться в відповідної петиції.
За словами автора, більшість українців не дотримуються умови карантину і не дотримуються санітарних норм.
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“Прошу вас всіх свідомих громадян України розглянути питання про запровадження режиму комендантської години для боротьби з епідемією і не дозволити коронавірусу поширяться по нашій країні, а також скоротити кількість заражених.” - повідомив автор документа.
Нагадаємо, на сайті
Зазначимо, що станом на 19:00 30.03.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області - 9.
У Дніпрі - 5 хворих, 1 людина одужала.
Ще на одну людину збільшилася кількість тих, у кого зараження підозрюють. Тепер їх 13, вони чекають результатів лабораторних тестів.
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Подібну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зараз в українців немає "фінансової подушки", завдяки якій вони зможуть три місяці просто сидіти вдома.
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