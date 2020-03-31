В Дніпрі працюють лазні і сауни під час карантину

Про це заявили правоохоронці, пише Politeka (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За минулий тиждень за порушення режиму оформили 17 протоколів. У Дніпрі люди вільно розгулюють по вулицях, машин менше в місті не стало, незважаючи на посилений карантин.

«Незважаючи навіть на карантинні заходи, менша кількість людей на вулицях міста і машин, все ж порушень громадського порядку не стало менше», повідомили в прес-службі поліції Дніпра.

Так, днями в Дніпрі поліція накрила кілька лазень і саун, працюючих під час карантину. Власники були оштрафовані.

Нагадаємо, що в Дніпрі вандали викопали туї, які посадили за двором приватні власники. У Дніпрі під час карантину деякі особистості вирішуються на божевільні вчинки. Поки свідомі городяни сидять в самоізоляції по домівках, інші – ходять під парканами і викопують їх дерева. Про це написала місцева мешканка Дар'я Немога у фейсбук-групі «Березанівка мій райончик».

«Куплю сорти туї Смарагд в кількості 5 штук, нахабно вкрадені з моєї клумби 29.03.2020 по вулиці Обласна. Жителі Березановки будьте обережні і пильні облагараживая свої ділянки, судячи з останніх новин кінчені створення бажаючі нажится в нашому районі є! Створення, яке це зробив, — сподіваюся тобі вистачить цього на лікування!!!», — розповіла користувачка мережі.

Нагадаємо, що робити, якщо у домашніх з'явилися симптоми коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, українців попередили про брудному способі поширення коронавіруса: "карантин не допоможе".

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, куди діваються всі медичні маски з аптек.