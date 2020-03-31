На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще один випадок коронавірусу



Про це повідомляє "Перший криворізький".



Відомо, що 63-річний чоловік з Кривого Рогу. Раніше вірус підтвердили у його дружини та сина.

Його стан здоров'я задовільний, за ним цілодобово спостерігають лікарі. Також з'ясовують, з ким ще контактувала сім'я, щоб попередити людей про небезпеку.



Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Зазначимо, що станом на ранок 31 березня 2020 року - всього на Дніпропетровщині 5 заразилися, 4 проходять лікування, 1 вже одужав. Хвороба також підозрюють у 11 людей - вони чекають результатів лабораторних тестів.

У цілому в Україні станом на 22:00 вчорашнього дня за даними МОЗ України зафіксовано 548 випадків хвороби, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали.



Також ми повідомляли, що в Дніпрі поліція вже взялася патрулювати зелені зони відпочинку, щоб попередити людей про небезпеку.

Національна поліція закликає громадян не відвідувати місця масового скупчення людей.

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