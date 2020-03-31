В Дніпрі зміниться кількість громадського транспорту на маршрутах

Як передає Politeka.net, про це на брифінгу повідомив директор транспорту Дніпровського міськради Ігор Маковцев.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що на деяких маршрутах почали утворюватися черги.

«Сьогодні вранці провели моніторинг. В годину пік пасажир перебуває у черзі близько 30 хвилин. З цим моментом боремося точково, все буде відрегульовано. На основні напрямки ми додаємо рухомий склад, щоб мікрорайони були пов'язані з центральною частиною міста великою кількістю транспорту", - заявив він.

Так, на маршрутах №2 і 20 додадуть по 2 тролейбуси.По маршруту 4 прибрали кількість транспортних засобів з 5 до 3 На 16-му маршруті у напрямку ж/м Тополя – було 8 тролейбусів, стало 10.

На 14-му маршруті трамваю залишилося 2 транспортних засоби.

"Зараз також приймається рішення про додавання транспорту на деякі віддалені маршрути. Найближчим часом система прийде в нормальний режим», — заявив він.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі залишиться всього 12 автобусних маршрутів та електротранспорт, яким можна буде користуватися лише за спеціальними перепустками.

Ці маршрути продовжують функціонувати для перевезень людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Перепустки будуть видавати співробітникам екстрених, комунальних служб, працівникам підприємств критично важливої інфраструктури, лікарям і працівникам аптек.

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