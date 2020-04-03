В Дніпрі викопали 600 могил можливих жертв епідемії вірусу із Уханя

Як передає Politeka.net, про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від вірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків", - повідомив він.

Пізніше, Філатов повідомив, що у нього вже був період, коли доводилося ховати людей десятками одномоментно. Мер Дніпра нагадав про Краснопільське кладовище у Дніпрі в розпал бойових дій.

На Диевском кладовищі приготували вже більше 400 могил для потенційних жертв. Всього задіяно 12 кладовищ. Трактор копає ями з ранку до вечора. Далі лопатами підправляють робітники.

У мережі з'явилися кадри з кладовища.







Відзначимо, що в Дніпрі станом на 08:00 3 квітня офіційно зафіксовано 6 випадків зараження.

Також відомо, що 5 осіб перебувають на лікуванні, 1 одужав. Ще 9 осіб чекають результатів дослідження.

Все, починаючи з 16 березня, в 21-шу міську клінічну лікарню надійшло 65 осіб, у 50 з них аналіз дав негативний результат.



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