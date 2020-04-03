Дніпро і область відмовляються від експрес-тестів на вірус
Про це заявив голова облради Святослав Олійник, передає "Стіна".
"Ми читаємо, що Італія та Іспанія повертають експрес-тести. Ми теж не знаходимо в них сенсу. Вони дають настільки суперечливі результати, що на них не можна спиратися", - заявив Олійник.
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"Там обстежується на рівні геноми ДНК. А експрес-тест досліджує антитіла - вироблені вони в крові або не вироблені - тобто там дуже серйозна помилка. Навіть 50% впевненості не дають експрес-тести", - переконаний голова облради.
Відзначимо, що в Дніпрі станом на 08:00 3 квітня офіційно зафіксовано 6 випадків зараження.
Також відомо, що 5 осіб перебувають на лікуванні, 1 одужав. Ще 9 осіб чекають результатів дослідження.
Все, починаючи з 16 березня, в 21-шу міську клінічну лікарню надійшло 65 осіб, у 50 з них аналіз дав негативний результат.
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