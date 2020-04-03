Дніпро і область відмовляються від експрес-тестів на вірус

Про це заявив голова облради Святослав Олійник, передає "Стіна".

Це пов'язано з їх малою ефективністю. Замість них область буде закуповувати ПЛР-тести, які дають більш точний результат.

"Ми читаємо, що Італія та Іспанія повертають експрес-тести. Ми теж не знаходимо в них сенсу. Вони дають настільки суперечливі результати, що на них не можна спиратися", - заявив Олійник.

Крім того, він зазначив, що зараз ведуться переговори про українських тестах-ПЛР, які дають стовідсотковий результат.

"Там обстежується на рівні геноми ДНК. А експрес-тест досліджує антитіла - вироблені вони в крові або не вироблені - тобто там дуже серйозна помилка. Навіть 50% впевненості не дають експрес-тести", - переконаний голова облради.



Відзначимо, що в Дніпрі станом на 08:00 3 квітня офіційно зафіксовано 6 випадків зараження.

Також відомо, що 5 осіб перебувають на лікуванні, 1 одужав. Ще 9 осіб чекають результатів дослідження.

Все, починаючи з 16 березня, в 21-шу міську клінічну лікарню надійшло 65 осіб, у 50 з них аналіз дав негативний результат.



Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "штрафи до 170 тисяч або в'язниця".

Також Politeka писала, що карантин максимально посилюють з 18 березня: що робити українцям, інструкція від Зеленського.