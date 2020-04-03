Водій в Кривому Розі ледь не виставив жінку з інвалідністю з маршрутки

Як передає Politeka.net , про це повідомила сама постраждала на своїй сторінці в Facebook.

Випадок стався на 209-му маршруті.

"Сьогодні сіла в маршрутку на зупинці "міський перинатальний центр" на Ставках. У салоні було 4 пасажири. Пільгове місце було вільне. Водій вже далеко пенсійного віку проїхав метрів десять, а потім зупинився, відчинив вхідні двері і сказав вийти з маршрутки, тому що далі їхати не буде, посилаючись на те, що мер (Кривого Рогу - ред.) Вілкул скасував пільги (ВСІ!!!)", - поділилася жінка.

На прохання жінки показати на підтвердження нормативно-правовий акт, який у такому випадку повинен бути розміщений в салоні на видному місці, водій маршрутки відмовився.

Жінка пригрозила водієві викликати поліцію. Після цього водій завів мотор, закрив двері і рушив з місця, вимагаючи заплатити за проїзд.

Така історія жінки викликала бурхливі обговорення в мережі. Деякі підтримали її, запропонувавши покарати водія, але в більшості випадків засудили саме постраждалу.

"Сидіть вдома!! Було ж сказано!!! І пільговий проїзд на час КАРАНТИНУ СКАСОВАНО!!! Краще тєлік подивіться і не приставайте до людей...", "Інваліди, сидіть вдома на карантині", "А потім з-за цих пільговиків яким вдома не сидиться, на роботу не доїхати!", "На час карантину пільг немає по всій Україні, сиди вдома або плати як усі!", "Сидите вдома , а то через Вас неможливо доїхати на роботу. Вам терміново інвалідам потрібно їхати. Карантин був для всіх і без потреби з дому не виходити", - писали користувачі мережі.





Раніше, в одній з маршруток Дніпра стався конфлікт між водієм і пасажиркою.

Водій відмовився везти жінку пенсійного віку за те, що на ній не було медичної маски.

"30 хв тому маршрут 55 на 12 кварталі в бік Краснопілля не впускав жінку пенсійного віку аргументуючи тим, що вона в зоні ризику і може їхати тільки в масці. І це при тому, що вона оплачувала"

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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