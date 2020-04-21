Мер Дніпра Борис Філатов порадив жителям міста не йти в цьому році на кладовище і дотримуватися карантину

Як передає Politeka.net, своє звернення до дніпрян він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“У Світлу Седмицю (тиждень, наступний після Великодня) не поминають покійних. У християнській традиції суть поминання – є молитва, а не тризна з бенкетом, як у язичників", - зазначив мер міста.

Крім того, у своєрідній манері він розкритикував охочих пом'янути покійних родичів.

"Замість того, щоб упиватися горілкою на могилах своїх померлих родичів, краще придбайте на “Розетці” з АТБ продуктовий набір для незаможних або допоможіть з ліками прихворівій старенькій. Ніде в Святому Письмі, ні в Святому Переказі не йдеться про те, що на кладовища потрібно пертися з мангалами і шашликами”, – повідомив він.

Раніше, директор департаменту транспорту Дніпровського міськради Ігор Маковцев прокоментував скасування додаткових маршрутів громадського транспорту, які щорічно вводили на поминальні дні для відвідування кладовищ.

«Через карантин відвідування кладовищ у поминальні дні після Великодня перенесли на троїцьку батьківську суботу — 6 червня. У зв'язку з цим рішенням немає необхідності у даний момент організовувати додаткові маршрути підвезення на кладовища», — повідомив він.

Варто відзначити, що через епідемію в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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