В Дніпрі жінка купила в аптеці шприц, який призначений для гуманітарної допомоги

Як передає Politeka.net, про це повідомила обурена дніпрянка в соцмережах.

"Вчора купила шприц в аптеці недалеко від Едему. Це найближча аптека, у якій можна зробити в умовах відсутності маршруток, йшла довго, пішки. Прийшла додому, відкриваю, глядь, а там печатка стоїть: не для продажу, благодійна допомога. Номер телефону", - повідомила вона.

Вона зателефонувала на зазначений на упаковці номер, але її перенаправляти на інші структури. Але так ніхто і не зміг відповісти, чому так відбувається.

Користувачі мережі не приховували свого обурення даними інцидентом.

"Все як завжди. Кому війна, а кому мати рідна", "Ось так у нас буває. Те що повинно потрапити в безкоштовну допомогу хворим людям, дітям у нас звозять в аптеку і перепродають", "Та вже, українець українця в біді не кине ніколи, він на ньому буде наживатися... Гідна нація... От через таких випадків ми для всього світу гірше Зімбабве", - писали користувачі мережі.

Нагадаємо, що в Дніпрі, у зв'язку з карантином, з'явилися сотні фейкових повідомлень.

З'явилася інформація про служби для безкоштовної роздачі масок і тестів на коронавірус для пенсіонерів, багатодітних і малозабезпечених сімей, але в департаменті охорони Здоров'я міста цю інформацію спростували.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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