У Новомосковську Дніпропетровської області через вибух у власній квартирі, помер депутат місцевої міськради Андрій Олександрович.
Про це передає Politeka.net з посиланням на місцеве видання "Корисна газета".
Повідомляється, що під час пожежі чоловік отримав сильні опіки і помер у лікарні. Чиновнику було 39 років. Також відомо, що він працював журналістом у місцевому виданні.
Уточнимо, що, вибух на вулиці Гетьманської прогримів 9 червня в 5:41. На місце одразу ж прибули рятувальники. З'ясувалося, що полум'я охопило квартиру на третьому поверсі дев'ятиповерхівки.
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Раніше повідомлялося, що в Києві перекрили міст Метро через можливість вибуху.
НП сталася в українській столиці вдень у понеділок, 1 червня. Невідомий чоловік вийшов на міст з пакетом, від якого виходить якийсь провід, що приєднаний до пульта в його руці. Про це повідомляє Телеграм-канал ПРАВДА UA з посиланням на повідомлення очевидців.
Міст оперативно перекрила поліція. Виїхати на нього тепер неможливо: автомобілі відправляють в об'їзд. Про це повідомляється на сторінці Dtp.kiev.ua у Инстаграме.
"Прямо зараз на мосту Метро перекрито рух. Попередньо, черговий підривник , введена операція «Грім». Периметр поліція відгородила, поки що нічого не відомо, всіх відправляють в об'їзд", - йдеться у публікації.
Також ми писали про те, що молодий чоловік притягнув на міст Метро в Києві невідомий пристрій і вимагає зустрічі з міністром МВС Арсеном Аваковим.
Як повідомляє Politeka.net очевидці опублікували в соціальній мережі Facebook знімок передбачуваного підривника з місця події.
На фотографії видно, що на мосту метро стоїть молодий чоловік спортивної статури. Біля його ніг розташований пристрій, закутаний в мішки. Можна помітити елемент, який нагадує газовий балон. Від нього тягнеться провід до пульта в руці передбачуваного зловмисника.
Нагадаємо, захоплення мосту Метро в Києві: фатальний поворот у справі, «терорист Белько виявився…».
Як повідомляла Politeka, у поліції показали, як пройшла операція по затриманню «мінера» мосту Метро в Києві.
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