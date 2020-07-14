У Дніпрі знайшли змію прямо на дитячому майданчику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, вчора, 13 липня, о 17.13 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на проспекті Дмитра Яворницького Соборного району міста Дніпро на дитячому майданчику мешканці виявили плазуна.

За даним викликом на місце було направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини.

Рятувальники повідомили, що на місці було виявлено 1,5-метрового плазуна на дереві. За допомогою спеціального інструменту співробітники ДСНС відловили змію та вивезли її за межі населеного пункту.

До надання допомоги населенню рятувальниками було залучено чотири людини особового складу та одну одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялось, що під Дніпром почалося справжнє хімічне лихо в річці Самара. Зокрема, тут почала масово гинути риба.

За даними екологів, у водній артерії спостерігається підвищення солоності і мінералізації. Повідомляється, що риба на Самарі влітку гине мало не кожен рік, місцеві жителі пояснюють це спекотною погодою і недоліком кисню. Однак у цьому році гинуть навіть щуки і карасі, які виживають і в гірших умовах.

Екологи зробили експрес-вимірювання в шести точках Самари. Були зроблені забори води, результати лабораторних аналізів обіцяють оголосити вже до кінця тижня.

Нагадаємо, "Діти в небезпеці": пляж під Харковом окупували змії, фото.

Як повідомляла Politeka, популярний український курорт атакували повзучі монстри.

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