У Дніпрі знайшли змію прямо на дитячому майданчику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, вчора, 13 липня, о 17.13 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на проспекті Дмитра Яворницького Соборного району міста Дніпро на дитячому майданчику мешканці виявили плазуна.

За даним викликом на місце було направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини. 

Рятувальники повідомили, що на місці було виявлено 1,5-метрового плазуна на дереві. За допомогою спеціального інструменту співробітники ДСНС відловили змію та вивезли її за межі населеного пункту.

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До надання допомоги населенню рятувальниками було залучено чотири людини особового складу та одну одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялось, що під Дніпром почалося справжнє хімічне лихо в річці Самара. Зокрема, тут почала масово гинути риба.

За даними екологів, у водній артерії спостерігається підвищення солоності і мінералізації. Повідомляється, що риба на Самарі влітку гине мало не кожен рік, місцеві жителі пояснюють це спекотною погодою і недоліком кисню. Однак у цьому році гинуть навіть щуки і карасі, які виживають і в гірших умовах.

Екологи зробили експрес-вимірювання в шести точках Самари. Були зроблені забори води, результати лабораторних аналізів обіцяють оголосити вже до кінця тижня.

Нагадаємо, "Діти в небезпеці": пляж під Харковом окупували змії, фото.

Як повідомляла Politeka, популярний український курорт атакували повзучі монстри.

Також Politeka писала, що нашестя змій почалося в Дніпрі.