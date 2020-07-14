У Дніпрі знайшли змію прямо на дитячому майданчику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, вчора, 13 липня, о 17.13 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на проспекті Дмитра Яворницького Соборного району міста Дніпро на дитячому майданчику мешканці виявили плазуна.
За даним викликом на місце було направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини.
Рятувальники повідомили, що на місці було виявлено 1,5-метрового плазуна на дереві. За допомогою спеціального інструменту співробітники ДСНС відловили змію та вивезли її за межі населеного пункту.
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До надання допомоги населенню рятувальниками було залучено чотири людини особового складу та одну одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Раніше повідомлялось, що під Дніпром почалося справжнє хімічне лихо в річці Самара. Зокрема, тут почала масово гинути риба.
За даними екологів, у водній артерії спостерігається підвищення солоності і мінералізації. Повідомляється, що риба на Самарі влітку гине мало не кожен рік, місцеві жителі пояснюють це спекотною погодою і недоліком кисню. Однак у цьому році гинуть навіть щуки і карасі, які виживають і в гірших умовах.
Екологи зробили експрес-вимірювання в шести точках Самари. Були зроблені забори води, результати лабораторних аналізів обіцяють оголосити вже до кінця тижня.
Нагадаємо, "Діти в небезпеці": пляж під Харковом окупували змії, фото.
Як повідомляла Politeka, популярний український курорт атакували повзучі монстри.
Також Politeka писала, що нашестя змій почалося в Дніпрі.