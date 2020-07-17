На трасі Дніпро-Запоріжжя почала працювати система Гарпун

Про це інформує Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Повідомляється, що система автоматично шукає автомобілі, господарів яких розшукують за борги (неоплачені штрафи, заборгованості по кредитах, інші грошові зобов'язання).

Система працює наступним чином: на трасі встановлена камера, яка фіксує держномери машин. Якщо автомобіль є в базі даних, то сигнал з камери моментально передається на стаціонарний пост поліції.

Після цього поліцейські з працівниками виконавчої служби зупиняють авто і пропонують водієві сплатити борги на місці. Якщо той відмовляється або не може, то машину доведеться залишити на штрафмайданчику.

Поки що система працює в тестовому режимі. Всього за тиждень з її допомогою зупинили майже сто автомобілів і стягнули з водіїв 400 тисяч гривень.

Цю систему планують впровадити протягом місяця ще на трьох постах Дніпропетровської області. Після цього "Гарпун" запустять по всій Україні.

Раніше Politeka повідомляла, що покращувати рівень дорожньої безпеки за рахунок порушників – дієве рішення, яке вже не перший десяток років працює в країнах Європи. А якщо ці кошти спрямовувати саме на заходи щодо дорожньої безпеки, почнеться відчутне зниження кількості порушень, ДТП і постраждалих. І триватиме цей процес до досягнення певного порогу, який буде визначатися потенційно незнижуваним кількістю порушників.

Таку практику пропонують ввести і в Україні, причому відразу двома ініціативами: одна в законопроекті №9180, друга підготовлена Кабміном. Суть ідеї така: 50% надходжень від штрафів, що стягуються за порушення правил дорожнього руху, спрямовувати на заходи з підвищення дорожньої безпеки.

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