В Зеленодольську Дніпропетровської області рятувальники зняли кота з високого дерева

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу ГУ ДСНС в Дніпропетровській області..

Повідомляється, що вранці, 21 липня в Службу порятунку «101» зателефонувала стривожена жінка і розповіла, що на вулиці Енергетичній її кіт заліз на дерево і не може самостійно спуститися.

Було прийнято рішення направити на місце відділення двадцятого державної частини Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Прибувши за адресою, рятувальники побачили кота, який сидів на дереві на висоті приблизно 15 метрів. За допомогою автодрабини надзвичайники дісталися до тваринного і благополучно спустили його на землю.

Кота повернули щасливою господині. Уточнюється, що до порятунку тварини були залучені шість чоловік особового складу та дві одиниці пожарноспасательной техніки.

Politeka повідомляла, що в Дніпрі рятувальники прибрали дерево, що впало на території дитсадка. Ввечері, 14 липня в службу порятунку «101» надійшов дзвінок від завідуючої дитячого садка, яка повідомила про те, що на території закладу по вулиці Робочій (Чечеловский район) впало дерево.

На місце події було оперативно направлено чергове відділення 5-ї державної пожарноспасательной частини ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області. Коли рятувальники прибули на місце, з'ясувалося, що аварійне дерево впало на огорожу, перекривши вхід в дитячий сад.

А в Києві озеро Лугове, що входить в систему озер Опечень, знову залили мазутом. Співробітники КАРС отримали повідомлення про забруднення озера, а на місці визначили, що у воду злили мазут.

"Рятувальники КАРС отримали інформацію від КП "Плесо" щодо забруднення невідомою речовиною озера Опечень. На місці, після проведення обстеження, рятувальники визначили, що значна частина озера забруднена мазутом. Для проведення ліквідації розливу мазуту і очищення озера від забруднення рятувальники засипали паливно-мастильне плями спеціальним сорбентом", - йдеться в повідомленні.

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