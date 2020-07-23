В Кривому Розі літній чоловік погрожував підірвати будинок

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на місцевий сайт 34.ua.

Сталося це ПП ввечері, 22 липня в Тернівському районі міста. Повідомляється, що п'яний пенсіонер прийшов додому в квартиру, розташовану в будинку по вулиці Адмірала Головко. Спочатку чоловік "відзначився" домашнім конфліктом, погрожуючи підірвати весь будинок і покінчити життя самогубством.

Потім – перейшов від слів до дії: відкрив газові вентилі на кухні.

Дружині бешкетника довелося терміново дзвонити в поліцію і спецслужби. На місце події оперативно приїхали патрульні, МНС-ники та представники газової служби, які спочатку закрутили вентилі, а потім, для більшої надійності, обмежили подачу газу у квартиру.

На щастя, евакуація мешканців будинку не знадобилася. На 68-річного чоловіка за домашнє насильство складено адмінпротокол.

Politeka писала, що відпочинок на базі на Харківщині обернувся великим скандалом. Чоловік, який знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння, влаштував справжній трилер.

«Неадекватне створення зловило білку і вчинила протиправні дії у вигляді легких тілесних ушкоджень по відношенню до кількох раніше йому незнайомим жінкам, які відпочивали поруч з своїм будиночком, при цьому погрожуючи їм задушити їх однорічної дитини, якщо вони не дадуть йому випити!», – йдеться у повідомленні.

А в Києві ювенальні поліцейські склали протокол на мешканку Подільського району Києва, дворічна дочка якої отруїлася алкоголем. Відомо, що киянка разом зі своїми сусідами розпивала алкогольні напої і не помітила, як її маленька донька випила спиртне. Після цього дівчинці стало погано, приїхала швидка, і її терміново госпіталізували в лікарню. Наразі її здоров'ю нічого не загрожує.

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